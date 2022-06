Roma, morto carbonizzato Massimo Bochicchio: era accusato di truffe a vip come Lippi e Conte

È morto in un incidente stradale Massimo Bochicchio, il celebre broker sotto processo a Roma con l’accusa di aver truffato vip e personaggi dello sport. Bochicchio, schiantatosi con la sua moto sulla via Salaria, era atteso domani a piazzale Clodio, per la terza udienza del processo in cui era imputato.

Ancora da accertare le cause della morte: la moto di Bochicchio è esplosa poco dopo l’impatto con il muro dell’aeroporto dell’Urbe, rendendo per diverse ore impossibile identificare la vittima dell’incidente.

Il broker era accusato di aver truffato 34 persone, a cui avrebbe sottratto una cifra ben superiore ai 70 milioni di euro che gli erano stati sequestrati dopo l’arresto, avvenuto l’anno scorso in Indonesia.

L’uomo era stato fermato dagli uomini dell’Interpol a Giacarta, dopo essere stato avvistato in diverse località dell’Estremo oriente, tra a Hong Kong e Singapore. Tra le vittime delle presunte truffe, anche l’ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi, l’attuale allenatore del Tottenham, Antonio Conte e l’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy, oltre a imprenditori, architetti e diplomatici.