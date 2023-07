Roma, in due sul monopattino in autostrada sulla corsia di sorpasso

In due sul monopattino in autostrada sulla corsia di sorpasso. E con buste della spesa. E’ successo a Roma nelle scorse ore. A diffondere le immagini è stata la pagina Instagram Welcome to Favelas 4K. In 13 secondi di filmato pubblicati dal profilo social, che mette in evidenza il degrado delle città italiane, si vedono due persone sul lato sinistro della corsia di sorpasso, accanto al guard-rail che separa le due carreggiate. All’apparenza si tratta di due giovani su un monopattino forse a noleggio.

Chi è alla guida ha anche delle buste di plastica appese sia a sinistra sia a destra. Il video è girato all’interno di una galleria. Il testo del post di Welcome to Favelas parla di “tratto urbano della A24”. È la parte di autostrada Roma-L’Aquila che entra dentro la capitale. Il tunnel è nella parte finale che poi si collega con la tangenziale est tra Portonaccio e San Lorenzo.