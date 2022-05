Roma, paura ai Parioli per il maniaco sessuale travestito da Sailor Moon

Una persona è stata ripresa all’interno di un parco pubblico romano mentre si masturbava indisturbato davanti a dei bambini che giocavano innocentemente. La scena raccapricciante è avvenuta in un’area verde del quartiere Parioli. Per evitare di essere riconosciuto, l’individuo si è mascherato dall’eroina dei cartoni animati Sailor Moon, ma ciò non ha impedito l’arrivo di numerose segnalazioni alla polizia.

Non c’è ancora stata una denuncia ufficiale, ma l’allarme partito sulle chat di quartiere con foto e video dell’uomo ha sollevato tanta preoccupazione tra genitori e residenti.

Qualcuno è riuscito a filmarlo e il video è finito sul canale telegram di Welcome to Favelas. È così che in poche ore, domenica primo maggio, il messaggio d’allarme si è diffuso.

L’uomo che indossava la parrucca del personaggio di Sailor Mercury, una delle protagoniste del cartone animato giapponese, sarebbe stato avvistato nei giardini tra via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro. Ai carabinieri e alla polizia, ad oggi, non risultano ancora denunce. “Già ero preoccupata prima, ora non ho proprio intenzione di attraversare quel parco da sola”, ha scritto una residente su Facebook.