Roma, maniaco seriale lascia feci nelle auto delle donne: “L’abbiamo trovata anche sui sedili”

Chi ricorda Shpalman di Elio e le Storie Tese? Il protagonista di un indimenticabile brano della band milanese, esiste davvero.

È questo, infatti, il soprannome dello strano personaggio che da anni, a Roma, lascia escrementi nelle macchine delle ragazze.

La denuncia sui social è partita da un video pubblicato su Welcome to favelas in cui si sente la voce di una delle malcapitate intimare all’uomo di raccogliere le feci che aveva depositato all’interno della sua auto. Sotto al post, oltre ai commenti ridanciani, sono iniziate ad arrivare numerose altre testimonianze.

A quanto pare questa persona colpisce le ragazze che di sera parcheggiano la propria auto in prossimità di un locale. Al loro rientro in macchina sopra uno dei sedili trovano il cadeau.

“Successo anche a me ero insieme ad una mia amica, anno 2018 erano circa le 2 di notte”, commenta sotto il post Veronica. La donna racconta che mentre stava parcheggiando l’auto si avvicina un uomo che lei riesce a scorgere dallo specchietto retrovisore. Lo sconosciuto tenta di aprirle la portiera posteriore, ma lei fa in tempo a inserire la sicura prima che l’uomo riesca nell’intento e decide di parcheggiare altrove.

Le due amiche, dopo essersi riprese dallo spavento, escono dall’auto e vanno in un locale lì vicino. A serata conclusa s riavviano verso la macchina ma sentono dei rumori alle spalle. Affrettano il passo ed entrano in macchina.

“Abbiamo iniziato a sentire puzza in macchina e ci siamo poi accorte di essere piene di cacca, sedili inclusi. Noi scioccate non ci siamo mai spiegate cosa fosse realmente successo”.

“Due anni fa mi è successa più o meno la stessa cosa: mi sono trovata una cacca avvolta in un fazzoletto sul sedile del passeggero della mia macchina!! Ero in zona Ostiense, in tarda notte. Mi ricordo benissimo di aver chiuso tutto ed è sempre rimasto un mistero, forse ora ho finalmente trovato la risposta”, racconta un’altra ragazza.