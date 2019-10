Roma, maiale uccide un uomo e ferisce gravemente un bambino di 2 anni

Un maiale allevato in un insediamento abusivo a Corcolle, nella periferia di Roma, ha ucciso un uomo e aggredito un bambino di due anni che è rimasto gravemente ferito.

I carabinieri della compagnia di Tivoli sono accorsi sul posto tempestivamente ma per il 34enne non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo aveva aperto il recinto dove si trovava l’animale ed era entrato col bambino per vedere dei maialini. Questa “invasione del territorio” ha fatto infuriare il maiale che si è scagliato contro l’uomo e lo ha morso ferendolo mortalmente.

Il padre del piccolo si trovava poco distante ma non è riuscito a intervenire. Il bambino è stato portato all’ospedale di Tivoli con un elicottero e le sue condizioni sono gravi. La tragedia è avvenuta in un appezzamento agricolo di proprietà del padre del bambino.

