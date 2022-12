Individuato l’uomo che ha punto una donna con una siringa in centro a Roma: è un 42enne con precedenti

L’uomo di 42 anni è un romano, con precedenti contro la persona. È sospettato di aver aggredito la Cascarano in Via del Corso, mentre stava legando la bicicletta a un palo.

Gli investigatori della caserma in piazza San Lorenzo in Lucina hanno rintracciato il presunto responsabile. Le indagini sono partite dalle immagini filmate dalla stessa vittima, che dopo essere stata punta sarebbe riuscita a individuare il responsabile seguendolo con la bicicletta e riprendendolo con il telefonino.

Il 42enne è stato condotto in caserma e interrogato. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, ma non si esclude che venga denunciato per lesioni personali aggravate.

La vittima, che non ha riportato gravi ferite, si è sottoposta agli esami per Hiv ed epatite, nella speranza di non aver contratto alcuna malattia.