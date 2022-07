Roma, incendio vicino a Malagrotta: le fiamme raggiungono un deposito di carburante per aerei

Preoccupa un nuovo incendio scoppiato a Roma, a poca distanza dalla discarica di Malagrotta. Il rogo, partito da alcune sterpaglie vicino allo stabilimento Ama di Ponte Malnome, sarebbe arrivato a contatto con un deposito di stoccaggio di carburante per aeroplani, in via di Castel Malnome. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile.

Già a giugno un grande incendio scoppiato nella vicina discarica di Malagrotta aveva fatto scattare una nuova allerta rifiuti, dopo aver uno dei due impianti di Trattamento meccanico-biologico (Tmb) della discarica, il più grande di Roma. Si era trattato del primo di quattro grandi incendi che hanno colpito la capitale in meno di un mese, spingendo il sindaco Roberto Gualtieri a parlare della presenza della “mano dell’uomo”, chiedendo alla magistratura di indagare per possibili ostacoli al piano per l’emergenza rifiuti.