Un uomo di 50 anni è morto stanotte in un appartamento del quartiere Laurentino 38, nella periferia sud di Roma, dopo che un incendio è divampato nell’abitazione che la vittima condivideva con la moglie, rimasta gravemente ferita, al nono piano di un palazzo Ater in via Giuseppe Lipparini. Nel rogo sono morti anche il cane e il gatto della coppia.

Alle 2.30 numerose squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme divampate nell’appartamento del Laurentino 38. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo in loco e per precauzione i soccorritori hanno evacuato l’edificio. Nel palazzo, che conta complessivamente 13 piani, vivono anche persone con disabilità e gli ascensori sono spesso fuori servizio.