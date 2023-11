Roma, nuda tra le fiamme non fa entrare i poliziotti in casa: “È stato il demonio, voglio morire nel fuoco”

Roma, nuda tra le fiamme non fa entrare i poliziotti: “È stato il demonio”

“Andate via. È stato il demonio. Voglio morire nelle fiamme. Non voglio essere salvata. Non vi aprirò mai”: è quanto gridato da una donna agli agenti di polizia che tentavano di entrare nel suo appartamento mentre divampavano le fiamme.

La vicenda, come racconta Roma Today, si è svolta lo scorso sabato nel quartiere Prenestino. Secondo quanto ricostruito, l’incendio è partito dalla cucina.

Ad avvertire le autorità sono stati i vicini di casa, spaventati dalla fiamme che divampavano dall’appartamento sito al pian terreno.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo sono arrivati sul posto, ma come detto, hanno incontrato difficoltà nell’accedere all’interno della casa a causa delle resistenze della donna.

Sfondata la porta, hanno trovato la donna, completamente nuda, che si è barricata in una delle stanze. Dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, l’inquilina, che si è scoperto essere una accumulatrice seriale, si è lasciata prendere ed è stata poi affidata al 118 e trasportata in codice rosso psichiatrico all’ospedale San Giovanni.

Anche quattro agenti, intervenuti sul posto, sono finiti in ospedale dopo essere rimasti intossicati. Medicati e dimessi dall’ospedale Vannini hanno una prognosi fino a 6 giorni.