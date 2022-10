Roma, i consigli antistupro per la sera di Halloween: “Non rimanete soli e non perdete di vista il bicchiere”

“Non rimanere in giro oltre le 2 del mattino: Roma è una grande città europea. Fai sempre attenzione alla situazione in cui ti trovi!“ In vista di Halloween, la John Cabot University (Jcu) ha voluto dare alcuni consigli ai propri studenti che trascorreranno la serata a Roma.

In una serie di storie pubblicate sulla propria pagina Instagram, l’ateneo statunitense con sede a Trastevere consiglia di non allontanarsi dagli amici, fare attenzione ai propri cocktail e “non tornare a piedi da soli a casa”. “Non accettare bevande da chi non conosci e non lasciare incustodito il tuo drink. Se ti sei allontanato anche per qualche secondo, ordinane uno nuovo”, recita una delle card in inglese, titolata “Attento al tuo drink”. “Attenzione al tuo consumo di alcol”, consiglia l’università privata, in cui sono presenti studenti provenienti da 75 paesi, raccomandando di evitare “gli shot di superalcolici”. “Non ti esporre al rischio di consumo eccessivo di alcol. Evita qualsiasi locale che promette grandi quantità di alcolici a prezzi bassi per gli stranieri”, aggiunge la Jcu, che consiglia soprattutto di non rimanere soli nella notte romana.

“Non andare a un party di Halloween senza un amico. Mettetevi d’accordo per andare e tornare insieme e tenetevi d’occhio per tutta la serata. Se devi tornare a casa a piedi dopo che ha fatto buio, cammina con almeno un’altra persona che conosci e rimani su una strada ben illuminata”, riporta la prima delle “Halloween safety tips”, accompagnate dalle immagini delle tradizionali zucche. “Evita di interagire con gli estranei”, riporta la card che consiglia di “non rimanere in giro oltre le 2 del mattino”, mentre per quanto riguarda i trasporti, il consiglio è quello di non prendere i mezzi pubblici, attivi anche la notte. “Prendi un taxi per tornare a casa di notte: organizzati per tornare a casa in sicurezza, soprattutto quando è tardi la sera. Non rientrare da solo a piedi”, afferma la Jcu, che consiglia di usare un’app per chiamare i taxi o di telefonare direttamente, prima di ricordare il numero unico per le emergenze (112) e il numero per le emergenze riservato agli studenti.

Secondo il presidente della Jcu, Franco Pavoncello, si tratta “di un messaggio che dà suggerimenti agli studenti per stare sicuri”. Sono consigli “da seguire per evitare guai, indicazioni che diamo ai ragazzi e alle ragazze per trascorrere una serata di Halloween tranquilla”, ha dichiarato a La Repubblica, che ha ricordato il caso dello studente 19enne Beau Salomon, annegato nel Tevere nel 2016.