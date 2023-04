Roma, guida turistica precipita dal Gianicolo: è in codice rosso

Una guida turistica di 61 anni nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 aprile 2023, è precipitata da piazzale del Gianicolo, a Roma. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno a mezzogiorno la donna, italiana, si è appoggiata ad un traliccio mentre era intenta in una spiegazione con una classe di studenti. Il sostegno ha ceduto e la sessantenne è precipitata per oltre sei metri. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo. Per lei la prognosi è riservata. In particolare la guida turistica è stata immediatamente soccorsa dagli agenti del commissariato Trastevere, dagli operatori del 118 e dai vigili del fuoco.

Sull’episodio è intervenuto il presidente della commissione Turismo di Roma, Mariano Angelucci del Pd, che ha rivolto “un augurio di pronta guarigione alla guida turistica che questa mattina è incorsa in un brutto incidente al piazzale del Gianicolo mentre accompagnava in visita un gruppo di studenti. Attualmente – ha spiegato Angelucci in una nota – è ricoverata al San Camillo e ci auguriamo che grazie alle cure prestate dai sanitari possano rimettersi al più presto”.