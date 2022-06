Sniffano cocaina sul cofano di un’auto parcheggiata per strada a Roma come se nulla fosse. Protagonisti sono dei giovanissimi, immortalati in questo scatto shock nel quartiere universitario di San Lorenzo, tra i più frequentati dagli amanti della movida. L’immagine è stata condivisa sulla pagina Instagram di Resist San Lorenzo, gruppo che da mesi rende pubbliche e denuncia le scene legate ai bagordi nel quartiere, popolatissimo di giovani in particolare nel weekend.

Una foto accompagnata dalla frase “piccoli tossici crescono” in cui si vedono chiaramente ragazzi e ragazze che, schede in mano “acchittano delle botte”, cioè preparano le “piste” per quella che sembra essere cocaina, su un’auto parcheggiata in via degli Equi. Non è escluso che i giovani possano aver assunto altro tipo di sostanza stupefacente in polvere. “Un residente di via degli Ernici, sentendo baccano sotto la propria finestra in piena notte, si è affacciato e ha trovato il gruppo di ragazzini, così ci ha mandato la foto”, spiegano gli amministratori della pagina.