Roma, gaffe della Raggi: al posto del Colosseo c’è l’Arena di Nimes | VIDEO

Clamorosa gaffe della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che sui suoi profili social ha pubblicato un video di presentazione della Ryder Cup, in programma nel 2023 a Guidonia, comune nei pressi della Capitale, in cui l’Arena di Nimes è stata scambiata per il Colosseo.

Il filmato, sparito dai social e ora prontamente modificato, si apriva proprio con un’immagine dall’alto dell’Arena di Nimes, situata nel Sud della Francia, che, nelle intenzione dell’autore, doveva rappresentare il Colosseo, uno dei simboli di Roma.

Immediate le reazioni sui social con numerosi utenti che hanno ironizzato sul video e sull’imperdonabile gaffe commessa dallo staff social della sindaca Raggi.

Nono sono mancate inoltre le reazioni politiche con gli esponenti dell’opposizione che ne hanno approfittato subito per attaccare la prima cittadina della Capitale.

“Può una persona – che dopo 5 anni in cui è stata sindaca non riconosce nemmeno il Colosseo – ricandidarsi alla guida di Roma? No” scrive il segretario del Pd di Roma Andrea Casu, che aggiunge: “Oggi sui social di Virginia Raggi l’ennesimo esempio della follia che la Capitale sta vivendo. P.S. Tra l’altro la Ryder Cup si svolgerà a Guidonia”.

“Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari, il simbolo di Roma scambiato con un anfiteatro romano che abbellisce una cittadina del sud della Francia” rimarca l’esponente di Italia Viva, Luciano Nobili il quale sottolinea anche che: “Ha la faccia di provare a intestarsi la Ryder Cup di golf 2023 che Roma ospiterà solo grazie alla lungimiranza del governo Renzi, del presidente Chimenti e del Coni, che l’hanno ottenuta nel 2015 quando lei non era nemmeno stata eletta. E già questo farebbe abbastanza ridere”.

“Bocciata in storia e geografia!” è in invece il commento sulla vicenda rilasciato da Roberta Angelilli, esponente di Fratelli d’Italia.

