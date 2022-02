Roma, le foto della manifestazione per la pace in Piazza Santi Apostoli: “Giù le mani dall’Ucraina”

In migliaia hanno preso parte alla manifestazione per la pace mobilitata dai sindacati Cgil, Cisl e Uil oggi a Roma, in piazza Santi Apostoli, per dire no alla guerra in Ucraina. “Per condannare la sciagurata aggressione di Putin al popolo ucraino, per sventolare la bandiera della pace. Da questa piazza, con le piazze di tutto il mondo che chiedono pace”, ha dichiarato il segretario della Cgil, Maurizio Landini. Tra le associazioni che hanno preso parte all’iniziativa, la terza organizzata nella capitale a partire da giovedì, giorno dell’invasione comandata dal presidente russo Vladimir Putin, anche la Ong Emergency.