Mai più fascismi: immagini dalla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a San Giovanni a Roma

A Roma oltre 100mila persone sono scese in Piazza San Giovanni in occasione della manifestazione indetta dai sindacati per rispondere all’assalto alla sede nazionale della Cgil da parte di diversi manifestanti No Pass e dai quadri di Forza Nuova. In Piazza, oltre a Cgil, Cisl e Uil, anche le associazioni Libera, Anpi e Arci. Presenti anche l’ex premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il segretario del Pd Enrico Letta e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Le immagini di Mariagiulia Trombini.

Le immagini della manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro i fascismi