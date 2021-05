Roma, branco di cinghiali aggredisce una signora e le ruba la spesa | VIDEO

Roma, branco di cinghiali ruba la spesa a una signora

Un branco di cinghiali ha aggredito una donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa alle porte di Roma, all’esterno di un centro commerciale di Formello. Il filmato è stato condiviso da un utente di Facebook. Nel video si vede il branco, formato da alcune femmine e piccoli cinghiali, che si aggira tra le auto del parcheggio del centro commerciale fino a quando non aggredisce la donna con le buste della spesa. La vittima cerca di allontanarli per poi lasciare i sacchetti della spesa per terra. I cinghiali in un primo momento frugano tra i sacchi e poi fuggono.

