Roma, fermati e costretti a scendere dall’auto: arrestati i tre rapinatori

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno sottoposto a fermo tre cittadini tunisini, due 18enni e un 19enne, tutti senza fissa dimora e con precedenti, per rapina aggravata in concorso.

I tre, secondo quanto ricostruito e riportato dall’Ansa, avrebbero fermato un auto che era in transito su via Palmiro Togliatti e costretto con la forza il conducente e un suo amico ad abbandonare l’auto su cui viaggiavano.

In seguito all’allarme dato al 112 e alla segnalazione di ricerca dell’auto rubata, in via Molfetta, nel quartiere Alessandrino, la macchina è stata individuata e fermata dai militari del Nucleo Radiomobile con a bordo i tre indagati. Condotti in caserma, sono stati riconosciuti dalle vittime che hanno presentato denuncia.

I militari d’intesa con la Procura hanno sottoposto a fermo i tre uomini e li hanno portati a Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti.