Un uomo armato questa mattina, intorno alle ore 9,30, è entrato in un bar di Roma e ha fatto fuoco. Da fonti ufficiali emerge che tre donne sono morte. Ci sono anche tre feriti in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta durante una riunione di condominio in una sala di fianco al bar “Il posto giusto” che si trova in via Monte Giberto 21 a Fidene.

Il movente che ha fatto aprire il fuoco sarebbe una banale lite condominiale. Dopo l’inizio della riunione, all’improvviso è scoppiata una discussione tra l’uomo, ora in stato di fermo, e tre donne. Non c’è stato nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo, che l’uomo ha tirato fuori una pistola e ha fatto fuoco.

Le prime chiamate ai carabinieri sono arrivate alle 9.30 e riferivano che un uomo aveva aperto il fuoco durante una riunione di condominio. La sala operativa del Nue 112 ha quindi inviato immediatamente sul posto le forze dell’ordine e il 118 con quattro ambulanze. Da quanto si apprende, i carabinieri hanno fermato un uomo di 57 anni e lo hanno portato in caserma. Le persone rimaste ferite nella sparatoria sono state ricoverate all’ospedale Agostino Gemelli, all’ospedale Sandro Pertini, al Sant’Andrea e all’ospedale Umberto I di Roma.

La testimonianza

Una delle persone presenti alla riunione di condominio ha descritto a La Repubblica quei momenti terribili: “Era la riunione di fine anno del condominio. A un certo momento quest’uomo, uno dei condomini di nome Claudio, è entrato, ha caricato la pistola e ha iniziato a sparare”. In molti hanno assistito all’accaduto senza poter intervenire. Alcuni di loro hanno accusato un malore.

In molti hanno assistito all'accaduto senza poter intervenire. Alcuni di loro hanno accusato un malore.

