Roma, enorme incendio sull’Aurelia: esplodono 50 bombole di gas, 35 intossicati

Un enorme incendio è divampato oggi nella periferia occidentale di Roma, dove circa 35 persone sono state soccorse, prevalentemente per sintomi di intossicazione da fumo, e due sono state portate in ospedale. Il rogo, scoppiato nei pressi della via Aurelia, ha finito per avvolgere un centro estivo per ragazzi e una rimessa di camper, facendo esplodere decine di taniche di gas.

A prendere fuoco inizialmente sarebbero state alcune sterpaglie, all’incrocio tra via della Monachina e via del Bosco Marengo, all’altezza uscita 1 del Grande Raccordo Anulare. Spinte dal vento, le fiamme hanno presto raggiunto il centro estivo Le Palme, da cui sono stati rapidamente evacuati i bambini, prima di arrivare ai camper e alle bombole cariche di gpl: circa 50 le esplosioni avvertite in zona.

Evacuate anche diversi palazzi di via della Monachina, dove 50 persone si sono riversate in strada. Secondo quanto riporta l’Ansa, circa 35 persone, tutti abitanti delle palazzine intorno all’area interessate dalle fiamme, sono state visitate in strada dal personale del 118: quasi tutti presentevano sintomi da intossicazione da fumo. Una donna con un bambino piccolo sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. Nelle fiamme, sono rimasti feriti anche due cavalli.