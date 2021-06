Roma, donna si tuffa completamente nuda nella fontana di Piazza Colonna | VIDEO

A mollo completamente nuda nella fontana di Piazza Colonna, davanti a Palazzo Chigi. Una donna si è spogliata ed è entrata senza nulla addosso nella fontana che si trova proprio davanti all’ingresso di Palazzo Chigi, la sede della presidenza del Consiglio, in pieno centro a Roma. Nonostante l’area sia costantemente presidiata da camionette e pattuglie delle forze dell’ordine, la signora ha fatto in tempo a spogliarsi e a fare qualche bracciata a nuoto, prima di essere redarguita e fatta allontanare dagli agenti. Così la donna, di cui per il momento non è nota l’identità, si è rivestita e ha lasciato la piazza.

Il tutto è avvenuto davanti agli occhi increduli di parecchi passanti. Qualcuno ha filmato la scena e il video in poco tempo è diventato virale sui social. Non sono chiari i motivi del gesto, ma la donna, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe avere problemi psichici. In ogni caso è uscita spontaneamente dall’acqua senza bisogno di intervento fisico da parte dei poliziotti.