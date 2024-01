Roma, derby ad alta tensione: 30enne accoltellato in un pub dopo la partita

Tensioni dopo il derby di Roma, dove un tifoso è stato accoltellato in un pub non lontano dallo stadio Olimpico. Il 30enne è ricoverato in rianimazione ma non è in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta dopo una segnalazione di una rissa, l’uomo è stato ferito all’addome con diversi fendenti dopo che un gruppo di tifosi laziali, armati di bastoni, ha fatto irruzione nel locale in cui erano presenti ultrà romanisti. L’uomo, soccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santo Spirito dove è ricoverato, non in pericolo di vita. Anche il titolare del locale avrebbe riportato lievi lesioni probabilmente nel tentativo di intervenire.

La Digos sta indagando intanto su un video che riprende gruppo di ultrà laziali fare il saluto romano a Ponte Milvio, prima di entrare all’Olimpico.

Dopo la partita vinta dalla Lazio, alcuni tifosi della Roma sono stati protagonisti di momenti di tensione: due gruppi di duecento persone ciascuno hanno tentato di raggiungere la zona di Ponte Milvio mentre era in corso il deflusso dallo stadio, per entrare in contatto con i tifosi laziali. Ci sono stati anche lanci di pietre e petardi contro le forze dell’ordine, che però sono riuscite ad impedire il contatto ed hanno risposto con alcune cariche, disperdendo gli assalitori. Tre tifosi sono stati fermati dalla polizia e la loro posizione è al vaglio.