Roma, caos in ospedale: in 25 pestano una coppia dopo un litigio

Un litigio scatenata da un rimprovero. Sarebbe questo il motivo dietro la brutale aggressione subita ieri da una coppia a Roma, pestata da decine di persone mentre usciva dal pronto soccorso del San Camillo. I due, una 41enne romena e il suo compagno italiano di 42 anni, si erano recati in ospedale dopo una lite scoppiata nel loro condominio, dove ieri avevano sorpreso un 46enne slavo mentre sistemava un allaccio abusivo ai contatori della luce. Nel litigio, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri, i due avevano riportato alcune contusioni che avevano deciso di farsi medicare.

All’uscita del pronto soccorso hanno però trovato ad accoglierli il 46enne accompagnato da altre 25 persone. In 15 hanno circondato la donna e l’hanno trascinata per i capelli, prendendola a calci e pugni. Altri cinque hanno raggiunto il compagno, ancora dentro l’area d’emergenza, che ha rimediato diverse fratture al naso e alle costole. Secondo quanto riferito da La Repubblica, non è escluso che la coppia e il 46enne abbiano già litigato in passato. Al momento nessuno ha sporto denuncia, anche se la procura ha deciso di aprire un fascicolo per lesioni personali aggravate. I pm hanno già disposto il sequestro delle immagini delle telecamere per ricostruire l’accaduto.