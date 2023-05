Roma, Bruno Peres contro la birra Ceres per un tweet: “Vignetta denigratoria”

A processo per una “vignetta denigratoria” contro Bruno Peres. L’amministratore delegato in Italia della Ceres è stato citato in giudizio per un tweet con cui la nota casa produttrice di birre aveva preso in giro l’ex terzino della Roma. Il riferimento era a un incidente del 2018, quando il difensore brasiliano si schiantò con la sua Lamborghini contro un albero al termine di una serata in cui aveva alzato il gomito. L’accusa nei confronti dell’ad Vittorio Luigi Galimberti è di diffamazione aggravata.

Nel tweet incriminato, pubblicato a luglio 2020, era stata pubblicata una foto del giocatore, vestito con i colori della Roma, accanto a quella di una birra altrettanto rossa della casa danese. “Smettete di mandarmi questa roba”, il messaggio pubblicato in inglese sul profilo ufficiale, come a dire che un qualche cliente l’avesse mandata scherzosamente.

Nonostante le scuse e la cancellazione del post, il caso sbarcherà in tribunale. Secondo quanto riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, la procura ritiene che il tweet sia da considerare denigratorio e lesivo dell’immagine del giocatore. Il giocatore, ribattezzato Bruno Ceres da alcuni tifosi, è stato invece assolto lo scorso ottobre dall’accusa di guida in stato d’ebrezza “per particolare tenuità del fatto”.