Roma, blitz degli anarchici all’Altare della Patria: affisso uno striscione per Alfredo Cospito

Blitz degli anarchici all’Altare della Patria, a Roma, dove nel primo pomeriggio di giovedì 23 febbraio 2023 è stato esposto uno striscione per chiedere la revoca del 41-bis ad Alfredo Cospito.

“L’Italia tortura. Con Alfredo no al 41 bis”: è quanto si legge sullo striscione esposto all’Altare della Patria in solidarietà con l’anarchico Alfredo Cospito, detenuto al 41-bis nel carcere di Opera a Milano e in sciopero della fame da ormai oltre 100 giorni.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi della polizia e uno dei carabinieri con gli agenti che sono saliti sul tetto per cercare di individuare gli anarchici responsabili del gesto.

Proprio per la giornata di domani, venerdì 24 febbraio 2023, è attesa la sentenza della Cassazione sulla revoca o meno del regime carcerario al quale è sottoposto Alfredo Cospito.

Altre manifestazioni e blitz sono attesi in tutta Italia per tutta la giornata di oggi e anche di domani con gli anarchici che hanno già fatto sapere che si riuniranno in piazza Cavour, fuori dalla sede della Cassazione.

Nella tarda mattinata di giovedì 23 febbraio, uno striscione che recitava “Chiudere il 41-bis, abolire l’ergastolo ostativo, fuori Alfredo dal 41-bis”, è stato esposto nel centro di Trento.