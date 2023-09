Roma, due bimbe di 6 anni scappano da scuola e vanno dalla nonna

Ha dell’incredibile quanto accaduto a Roma dove due bambine di 6 anni sono scappate dall’istituto comprensivo Montessori di via Santa Maria Goretti per tornare a casa dalla nonna di una delle due.

Le bambine, forse uscita da scuola durante l’ora di ricreazione, hanno attraversato il quartiere a piedi senza essere fermate da nessuno.

La nonna, secondo quanto rivela l’edizione romana de “La Repubblica”, ha immediatamente avvertito il figlio, che ha recuperato le bimbe riportandole a scuola, chiedendo ovviamente spiegazioni all’istituto sull’accaduto.

La dirigente scolastica Maria Beatrice Furlani ha avviato un’indagine interna per fare luce sulla vicenda. “A seguito della segnalazione di un episodio di elusione dei controlli da parte di due minori della sede centrale di via Santa Maria Goretti, avvenuta il 22 settembre, venerdì scorso, e risoltasi fortunatamente senza danni, è stata avviata, come previsto, un’indagine interna” si legge in una comunicazione della preside alle famiglie.

L’ispezione sarà “volta ad accertare le modalità dell’accaduto”. Ma anche “l’esistenza di eventuali responsabilità individuali in capo ai dipendenti implicati”. E ancora: «All’esito dell’istruttoria saranno prese tutte le misure idonee ad impedire il ripetersi di simili episodi”.