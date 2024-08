Roma, precipita dal terzo piano: bambino di 5 anni in fin di vita

Tragedia a Capena, in provincia di Roma, dove un bambino di 5 anni è precipitato da una finestra mentre giocava con il suo fratellino.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di domenica 18 agosto: il piccolo, che ora lotta tra la vita e la morte dopo un volo di otto metri, stava giocando con il fratellino quando è precipitato dalla finestra della sua cameretta, situata in un appartamento al terzo piano in via Tiberina.

Il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale Gemelli dove è attualmente ricoverato: le sue condizioni sono gravissime e il piccolo è in pericolo di vita.

Al momento dell’incidente in casa era presente anche la mamma: ancora da chiarire le dinamiche del tragico incidente.