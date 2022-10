Roma, auto investe e uccide 18enne sul marciapiede. La Meloni scrive alla madre: “Cammineremo con te”

Roma, auto investe e uccide 18enne sul marciapiede

Incidente stradale mortale nella notte a Roma. Un ragazzo di 18 anni, Francesco Valdiserri, è stato investito mentre camminava sul marciapiede su via Cristoforo Colombo, all’angolo con via Giustiniano Imperatore. Il giovane era il figlio dei giornalisti del Corriere della sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, molto noti a Roma. Proprio la madre della vittima ha dato la notizia in un tweet: “Il mio 18enne meraviglioso non c’è più – ha scritto -. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”.

Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022

Secondo quanto ricostruito, l’auto è uscita fuori strada colpendo prima la segnaletica stradale e poi il 18enne che si trovava sul marciapiede. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Alla guida dell’auto, una ragazza di 24 anni, che ha prestato soccorso alla vittima in attesa del 118, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Insieme alla vittima c’era un amico che è rimato illeso. Sulla vicenda indaga il gruppo Marconi della polizia locale. L’investitrice verrà sottoposta agli esami alcolemici e tossicologici di rito.

Il messaggio di cordoglio di Giorgia Meloni

Tra i tanti messaggi di cordoglio al tweet della madre della vittima, anche quello della premier in pectore e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: “Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”.