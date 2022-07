Roma, con l’auto a 300 chilometri all’ora sul Gra: il video dello schianto mortale

Trecento chilometri all’ora sul Grande Raccordo Anulare (Gra) e lo schianto mentre l’amico riprendeva tutto. Così è morto lunedì scorso Orsus Brischetto, 22enne di etnia rom, originario di Aprilia. Il ragazzo era alla guida della sua Audi R8 quando ha perso il controllo ed è finito contro il new jersey all’altezza del chilometro 37.500. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è sopraggiunto dopo l’arrivo al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata. Ferito invece l’altro ragazzo presente a bordo dell’auto. Secondo le informazioni apprese la macchina ha sbandato e, dopo alcune carambole, i sui pezzi hanno raggiunto un’altra vettura, a bordo della quale viaggiava una donna incinta, che fortunatamente non ha riportato conseguenze gravi. Soccorsa anche lei è stata trasportata al Policlinico Casilino in codice giallo, i medici hanno verificato che sia lei che il suo bambino stessero bene e l’hanno dimessa. L’amico passeggero dell’Audi è stato soccorso e trasportato in ambulanza in codice rosso al Policlinico Casilino. Inizialmente le sue condizioni erano gravi e si trovava ricoverato con prognosi riservata, ora da quanto si apprende è fuori pericolo. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Rispetto alla dinamica dell’accaduto, che è al vaglio degli agenti, al momento non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella della gara clandestina.