Una pensionata di 68 anni è stata aggredita e rapinata in via Adriano Fiori a Roma ieri, 15 maggio, mentre stava prelevando denaro da uno sportello bancomat. Secondo quanto ricostruito, un uomo, attesa l’uscita del denaro dalla bocchetta dell’Atm, ha violentemente strattonato la donna, scaraventandola a terra, e scappando a piedi con i soldi. Ad assistere alla scena un operaio romano di 31 anni che dopo aver chiamato il 112 ha seguito gli spostamenti dell’autore del colpo, consentendo ai carabinieri della compagnia Roma Montesacro di arrestarlo. L’uomo, un romano di 67 anni già conosciuto alle forze dell’ordine, trovato ancora in possesso delle banconote rubate, è stato arrestato perché gravemente indiziato di essere l’autore delle lesioni personali e della rapina aggravata ai danni della donna che, portata in ospedale, ha riportato alcune fratture, in particolare ad una spalla e al bacino, rimediando una prognosi iniziale di 30 giorni dai sanitari del policlinico Umberto I.