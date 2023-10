Roma, rientrato l’allarme bomba al ministero dell’Economia

Roma, allarme bomba rientrato al ministero dell’Economia: sul posto gli artificieri

È fortunatamente rientrato l’allarme bomba per un pacco sospetto presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, in via Venti Settembre. L’allarme, infatti, era scattato dopo una chiamata a causa di una valigetta sospetta lasciata davanti all’ingresso principale. Sul posto erano intervenuti gli artificieri, mentre via Po era stata chiusa al traffico. Dopo qualche minuto, però, l’allarme è rientrato: si sarebbe trattato di una semplice valigia abbandonata.