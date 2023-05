“Io non pago”, 28enne pretende di mangiare gratis e aggredisce barista di un chiosco sul Lungotevere

“Io mangio gratis”: un 28enne che ieri ha trascorso la serata in un chioschetto storico del Lungotevere Tor di Nona, nel tratto che collega piazza Sant’Angelo al Ponte Umberto I, a Roma, si è rivolto così al barista facendogli intendere di non aver intenzione di pagare il conto. In breve però la situazione è degenerata.

Il proprietario ha chiesto al cliente di saldare quanto consumato, e di fronte all’ennesimo rifiuto, è nata una colluttazione, con il 28enne che ha aggredito e rapinato l’uomo. La vicenda, riportata da RomaToday, è avvenuta venerdì notte. Il giovane protagonista della vicenda era visibilmente ubriaco quando ha formulato l’assurda richiesta di mangiare gratis. Ha poi aggredito il barista con calci e pugni, lanciandogli anche alcune bottiglie di vetro addosso e procurandogli diverse ferite.

È andato via portando con sé gli incassi della giornata. Alcuni passanti hanno allertato le forze dell’ordine, che una volta giunte al chiosco hanno trovando il barista in stato di choc: trasportato immediatamente in ospedale, è stato accolto al pronto soccorso in codice giallo. L’aggressore è stato fermato poco dopo.