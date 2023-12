Roma, 56enne travolto e ucciso sulle strisce pedonali: caccia al pirata della strada

Travolto da un’auto pirata sulle strisce pedonali. Un uomo di 56 anni è stato ucciso stamattina mentre attraversava la via Cassia nella periferia nordoccidentale di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:50 all’incrocio con via dell’Isola Farnese, nel quartiere La Storta. Sono stati i residenti a chiamare i soccorsi, dopo aver visto il corpo al centro della strada. Per la vittima non c’era più nulla da fare.

Il sospetto degli inquirenti è che la vittima sia stata travolta mentre attraversava le strisce pedonali e sia stata sbalzata più avanti. Al centro della strada, riporta il Corriere della Sera, è rimasta una chiazza di sangue a circa 20 metri da un attraversamento a richiesta.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione La Storta, alla ricerca del pirata che si è allontanato senza prestare soccorsi. Si tratta della 182esima vittima della strada dall’inizio dell’anno tra Roma e provincia. Di questi 42 erano pedoni.