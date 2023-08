Roma, 14enne si arrampica per vedere il concerto di Travis Scott ma cade durante la fuga: è grave

Un ragazzino di 14 anni si è arrampicato ieri sera all’interno del Parco archeologico, sulla terrazza del Palatino, per vedere il concerto di Travis Scott al Circo Massimo.

Per eludere il controllo della vigilanza è caduto accidentalmente in una buca da un’altezza di circa 4 metri. Per estrarlo è stato necessario intervento dei Vigili del Fuoco. Il minorenne è stato poi portato in ambulanza all’ospedale Bambino Gesù. Sono, quindi, intervenuti i Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia che hanno identificato il 14enne e lo hanno affidato ai genitori: rischia una denuncia per invasione di terreni o edifici.

Il Circo Massimo era sold out con 60mila biglietti venduti, si sono registrati momenti di tensione già dall’inizio del concerto per alcuni ragazzi che avevano provato ad oltrepassare le transenne e il panico tra la folla a causa di una persona che aveva spruzzato spray al peperoncino scatenando una bagarre e 60 intossicati.