Roma, 13enne travolto e ucciso da un’auto pirata mentre attraversa la strada

Stava rientrando da una festa di compleanno insieme alla famiglia. Tragedia nella periferia di Roma, dove un bimbo di 13 anni è stato travolto e ucciso da un’auto pirata. L’incidente mortale è avvenuto alle due di domenica 17 settembre sulla via Casilina, all’altezza di Borgata Finocchio. Il giovane Mohamed, 13enne di origine egiziana, stava rientrando da una festa di compleanno insieme alla famiglia.

Il ragazzo si trovava a poca distanza dalle strisce pedonali quando è stato colpito da una Golf bianca, che lo ha fatto volare per almeno 5 metri. L’auto, appartenente a una società di noleggio, non si è fermata e ha continuato la sua corsa in direzione San Cesareo. I vigili sono poi riusciti a rintracciare il veicolo, abbandonato dal conducente.

L’uomo si è consegnato spontaneamente nella sera di domenica. Si tratta di un 20enne romeno, denunciato a piede libero per omicidio stradale.