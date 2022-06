Roberto Brunetti: le cause della morte dell’attore noto come “er patata”

L’attore Roberto Brunetti, meglio noto con il soprannome de “er patata”, è stato trovato senza vita nel suo appartamento romano: ecco quali potrebbero essere state la cause della sua morte.

Secondo le prime ricostruzioni, l’interprete è stato trovato morto dopo che la sua compagna e alcuni amici avevano lanciato l’allarme poiché non avevano più sue notizie.

L’appartamento dell’attore, situato in zona piazza Bologna, a Roma, è stato trovato in ordine, mentre sul corpo der “patata” Roberto Brunetti non vi sarebbero segni di violenza. Nell’abitazione, gli investigatori hanno trovato una piccola quantità di cocaina e di hashish.

L’ipotesi più probabile, al momento, è che Brunetti possa essere deceduto a causa di un malore, probabilmente sopraggiunto nella notte. Tuttavia, saranno gli esami dell’autopsia a chiarire le cause certe della morte e a determinare se l’assunzione di stupefacenti abbia avuto un ruolo nel decesso dell’attore.

Brunetti, che aveva 55 anni, era diventato noto nel mondo del cinema per la partecipazione ad alcune commedia, tra le quali figurano Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e Paparazzi di Neri Parenti, nel quale aveva recitato al fianco di Christian De Sica e Massimo Boldi.

Nel 2005 aveva ricoperto il ruolo di Aldo Buffoni nel film di Michele Placido, Romanzo Criminale, in cui interpretava uno dei boss della Banda della Magliana.

Per diversi anni è stato compagno dell’attrice Monica Scattini, deceduta nel 2015: la loro storia che si era conclusa nel 2011.