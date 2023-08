Sirolo, automobilista ucciso con una fiocina dopo una lite di traffico: arrestato 27enne, aveva l’arma in mano

Ucciso con un colpo di fiocina dopo aver cercato di sedare una rissa. Così è morto il 23enne Klajdi Bitri, operaio di origine albanese, vittima di un’aggressione avvenuta in pieno giorno a Sirolo, nel cuore della Riviera del Conero. Il presunto assassino, un 27enne di nazionalità algerina, è stato preso poco dopo dai carabinieri, a Falconara Marittima, a circa 30 chilometri di distanza. Melloul Fatah, anche lui operaio, era a torso nudo con l’arma del delitto, un fucile da sub.

La giovane vittima, residente ad Ancona, sarebbe morta per difendere un altro automobilista. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe intervenuto ieri pomeriggio in un acceso diverbio tra il sospetto omicida e un altro conducente, accusato forse di andare troppo piano. Fatah lo avrebbe picchiato e poi, quando ha visto intervenire Bitri, avrebbe impugnato la fiocina che teneva nel bagagliaio della Opel Astra colpendo il giovane in pieno petto. Per il 23enne non c’è stato nulla da fare.

L’arresto di Fatah è avvenuto in serata, dopo una caccia all’uomo in tutta la provincia. Era a torso nudo e aveva con sé l’arma del delitto, un fucile da sub, dentro un sacchetto di plastica. Il video dell’arresto è diventato virale: si vedono due carabinieri uno armato di taser, che bloccano il 27enne a terra, di fronte ad alcuni passanti. Sarebbe stata presente anche la sua compagna, che era con lui in auto quando è scoppiato il diverbio culminato nella morte di Bitri.