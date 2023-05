Ripara una buca in strada: maxi multa dal Comune

Stanco della buca sull’asfalto, pericolosa per automobilisti, pedoni e ciclisti, ha deciso di fare da sè. Ha preparato del bitume e lo ha messo in terra per riempire il solco tra le vie Monte Santo e Trieste a Barlassina, in provincia di Monza. Fine della storia? No, non proprio. L’uomo (un pensionato dalla zona), secondo quanto riportato dai media locali, si è visto recapitare una multa di 882 euro per aver tappato la buca di propria iniziativa.

Il motivo? Le riparazioni fai da te non sono contemplate dal codice della strada. Ma l’uomo ha deciso di raccontare su Facebook la sua disavventura, nel gruppo “Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)”, dedicato proprio alle segnalazioni di disagi, sporcizia e problemi sul territorio.

Sulla pagina, l’uomo ha mostrato il verbale da 882 euro notificato dal comune, ma non è tutto, perché il comune brianzolo gli ha chiesto di riportare la strada allo stato precedente, cioè con la buca: “Obbligo di rimozione delle opere abusive” è la dicitura corretta.

“Avevo segnalato già da parecchio tempo il disagio alle autorità competenti, quando ho visto che nessuno interveniva, ho deciso di agire in proprio e il 26 aprile ho riparato il danno, poi il 10 maggio è arrivata la sanzione”, il commento del pensionato, che non avrebbe alcuna intenzione di pagare la multa. Anzi Trenta ha scritto su Facebook che intende effettuare una denuncia nei confronti della polizia municipale e dell’amministrazione comunale per omissione d’atti d’ufficio. Insomma, non è finita qui.