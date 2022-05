Rimorchiatore affonda al largo di Bari: almeno un morto e diversi dispersi

Un rimorchiatore italiano partito da Ancona e diretto in Albania è affondato oggi, 19 maggio 2022, al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia da Bari, probabilmente in acque croate. Almeno una persona è morta e altre che erano registrate a bordo, al momento, risultano disperse (secondo le prime informazioni si tratterebbe di due pugliesi). Il comandante, invece, è stato recuperato vivo e portato d’urgenza all’ospedale Di Venere di Bari. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono intervenuti i mezzi della Capitaneria di Porto di Bari e i colleghi di Ancona, coordinati per il momento dalla pm di turno della Procura barese Luisiana Di Vittorio. A quanto si apprende le motovedette della Guardia Costiera barese stanno avendo difficoltà nei soccorsi per le condizioni meteo: il vento forte e il mare agitato complicano le operazioni di recupero delle persone in acqua.

“Sono in corso le ricerche di 4 marittimi italiani e uno tunisino dispersi in mare a circa 50 miglia al traverso del porto di Bari, dove attualmente insistono condizioni meteo-marine avverse”, lo dice la Guardia Costiera in un comunicato.

Per le ricerche sono impegnati 5 mercantili, oltre a diverse unità della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Sono stati coinvolti anche velivoli della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’aviazione della Croazia. Un aereo “Manta” della Guardia Costiera italiana sta sorvolando in questo momento la zona alla ricerca dei dispersi.