Rimini, uccide la compagna dopo un litigio sul figlio: “Ora non potrà più parlargli male di me”

Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna di 33 anni, madre di un bimbo di sei mesi oggi, sabato 25 giugno, intorno alle 8.30 di mattina a Rimini, in via Rastelli a Bellariva. Secondo le testimonianze dei vicini, che hanno chiamato la Polizia, i due avevano litigato per il figlio. La coppia non era nuova ai litigi, ma che questa mattina stesse succedendo qualcosa di più grave del solito è subito apparso chiaro dal pianto disperato del figlio e dalle urla dei due coniugi, più forti del solito. Ma le proteste e la resistenza della donna sono servite a poco, e non hanno impedito all’uomo di commettere il terribile ennesimo femminicidio. Dopo l’omicidio il 47enne è uscito in strada sporco di sangue e ha detto: “Il bambino sta bene. Ora lei non potrà più parlargli male di me”. L’uomo è in stato di arresto per omicidio.