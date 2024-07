Rimini, donna si getta dal tetto con in braccio il figlio di 6 anni: entrambi sono morti

A Rimini una donna di 40 anni si è lanciata dal tetto di un condominio con in braccio il figlio di 6 anni: entrambi sono morti. La tragedia è avvenuta nel primo mattino di oggi, venerdì 5 luglio, in via delle Piante, in località San Giuliano.

Nel palazzo vivono i genitori della donna. Stando a una prima ricostruzione, ogni mattino la quarantenne accompagnava il bambino dai nonni per poi recarsi al lavoro (il figlio frequentava un centro estivo al quale veniva accompagnato dai nonni).

Oggi invece la madre, una volta arrivata nel condominio, è salita fino al quinto piano per poi accedere tramite una scala al tetto e lanciarsi nel vuoto insieme al figlio.

La donna lascia un compagno, il padre del bambino. Non ci sarebbero dubbi sull’intento suicida: la Polizia ha infatti trovato un biglietto scritto da lei in cui si spiegano i motivi del gesto. Secondo la Rai, soffriva di depressione.

