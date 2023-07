L’emergenza rifiuti a Roma diventa un problema sempre più di difficile gestione. Lo sa bene chi vive nella Capitale, come Sabrina Ferilli. Non solo cinghiali, topi e gabbiani, dunque, nelle strade della città eterna, ma anche cumuli di spazzatura. Un disagio acuito dal caldo asfissiante di questi giorni che ne accentua i miasmi.

Un problema che riguarda non solo le periferie della città, ma anche il centralissimo quartiere Prati, dove abita l’attrice, che ha raccontato di aver pagato uno “spazzino” volontario, il quale, armato di scopa e paletta, ha ripulito gli scarti presenti in strada. “Roma, un sabato. Come sempre, eh, non è che cambi niente”, denuncia Ferilli sui social, mentre inquadra cartacce, scontrini, mozziconi di sigarette abbandonati in via Cola di Rienzo.

“Puntualmente è così, puntualmente c’è tutto quello che vedete. Non vi riprendo i cassonetti perché rischio la vita con morsi di animali vari, mammiferi e non”, commenta l’attrice. “E poi c’è lui, al quale do un piccolo aiuto. Pulisce le due tre vie che ho intorno a casa”, racconta indicando un uomo all’altro capo della strada che fa lo “spazzino” volontario. “Se questo ve sembra normale… Roma Capitale. Pagando, eh, commenta sarcastica Ferilli. Sempre più spesso in città si è soliti vedere migranti che si danno da fare raccogliendo fogliame e cartacce in giro per la città, in cambio di qualche monetina lasciata dai passanti.

Altri vip nei giorni scorsi avevano denunciato la situazione di degrado a Roma. Riprendendo una mini discarica intorno ai cassonetti, la showgirl Elena Santarelli aveva commentato: “Roma, caldo, e ovviamente un odore che vi lascio immaginare!”. La Santarelli aveva concluso il video con un appello: “Inviterei ogni persona, famosa e non, a documentare questo schifo a Roma”. E ancora la giornalista Gaia Tortora aveva addirittura invocato l’intervento dell’esercito per liberare la Capitale dall’immondizia.