Rider morto a Firenze, condannato a 10 mesi l’automobilista che lo travolse con il Suv

Fu travolto da un suv a Rovezzano, in provincia di Firenze. Più di un anno dopo, il conducente dell’auto che uccise il rider Sebastian Galassi è stato condannato a 10 mesi e 10 giorni con la pena sospesa. A deciderlo è stato il giudice dell’udienza preliminare (gup) Piergiorgio Ponticelli, al termine del processo con rito abbreviato.

La richiesta della procura era stata di una condanna a 1 anno e 10 mesi senza la sospensione della pena, tenendo conto anche di una cooperazione di colpa tra il conducente e il rider Glovo. Il condannato, un 26enne di Scandicci, aveva risarcito la vittima prima dell’udienza. Indennizzo che è stato considerato un’attenuante nella definizione della condanna per omicidio stradale. Il giovane non andrà in carcere a condizione che svolga lavori di pubblica utilità non retribuiti per sei mesi. Come pena accessoria, il gup ha anche disposto la sospensione della patente per sei mesi.

La vittima, Sebastian Galassi, era stata travolta la sera del 1° ottobre 2022, mentre stava per ritirare l’ultima ordinazione. Fu sbalzato dal suo scooter all’incrocio tra via De Nicola e via Gobetti e finì sotto le ruote di un’altra auto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il suv andava a una velocità di 71 chilometri orari rispetto a un limite di 50 e aveva superato l’incrocio con il giallo.