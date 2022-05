Morto Richard Benson, il chitarrista diventato un idolo grazie ai suoi programmi tv trash

Morto il chitarrista e personaggio tv Richard Benson

È morto all’età di 67 anni Richard Benson, chitarrista e personaggio televisivo molto popolare nell’underground romano. La notizia è stata pubblicata sul suo account ufficiale Facebook. “Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: ‘Se muoio, muoio felice'” si legge sul post.

Nato a Woking, nei pressi di Londra, il 10 marzo 1955, Richard Philip Henry John Benson, questo il suo nome completo nonostante le numerose leggende circolate sul web sul suo nome, dopo aver militato in diversi gruppi musicali, entra a far parte della band dei Buon vecchio Charlie.

Sciolto il gruppo, Benson ha suonato in altre formazioni prima di intraprendere l’attività di conduttore sia televisivo che radiofonico. Nel corso della sua carriera, infatti, Benson ha presentato numerosi programmi in onda su emittenti locali del Lazio diventando un vero e proprio idolo.

Grazie alla sua popolarità nella scena underground romana, nel 1992 recita in un cameo nel film diretto e interpretato da Carlo Verdone Maledetto il giorno che t’ho incontrato.

Cause morte

Malato da tempo, già nel 2016 la moglie Ester aveva pubblicato sui social un appello per aiutare il musicista, che si trovava in gravi difficoltà economiche. L’anno successivo, lo stesso Benson pubblica un video in cui dichiara di essersi ristabilito e di avere molti progetti per il futuro.

Nelle ultime settimane, Richard Benson ha continuato a pubblicare contenuti sui social, ma le sue condizioni fisiche, come detto, erano già precarie da tempo.