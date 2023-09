È stato arrestato in Francia l’uomo accusato di aver violentato 4 donne a Reggio Emilia. L’uomo, rintracciato dalla polizia di Reggio Emilia è attualmente detenuto in Francia sempre con l’accusa di violenza sessuale. Anche in Germania, l’uomo è accusato di stupro.

L’uomo è stato individuato grazie alle indagini svolte, anche attraverso i canali di collaborazione internazionale, dalla polizia di Stato.