Fingono un malore e si fanno portare dall’ambulanza a Riccione: due ventenni pubblicano il video su TikTok

Erano arrivati da Milano nella campagna romagnola ma volevano raggiungere Riccione. Invece di prendere un autobus, incamminarsi o chiamare un taxi, hanno chiamato un’ambulanza, fingendo un malore. Una messinscena che potrebbe costare cara a due ventenni, che hanno ripreso la scenata pubblicando il tutto su TikTok. L’Ausl Romagna li ha denunciati ai carabinieri, che sta cercando di risalire alla loro identità. I reati che si potrebbero configurare sono quelli di procurato allarme ed interruzione di pubblico servizio.

Nell’assurdo video pubblicato su TikTok, i due hanno chiamato il 118 fingendo un malore per farsi portare in ambulanza in ospedale e raggiungere così Riccione. “C’è un mio amico che è svenuto e mi sono spaventato, non so come fare, non risponde più”, dice uno dei due ragazzi. All’arrivo dei soccorsi, mentre uno fingeva di sentirsi male, l’altro continuava a riprendere con lo smartphone inquadrando anche i volti dei sanitari. Nonostante entrambi stessero bene, sono stati portati per sicurezza in ospedale. Una volta arrivati a destinazione (a loro insaputa Rimini e non Riccione) si sono dileguati.

“Questi sono fenomeni vergognosi ed in nessun modo giustificabili che devono ancora di più far riflettere sulla necessità di difendere il valore del servizio sanitario pubblico e sulla diffusione di una cultura ‘civica’ che ne consenta il più appropriato utilizzo”, ha dichiarato l’Ausl. “Il comportamento del personale Ausl è stato impeccabile, e va ricordato come, grazie all’impegno di professionisti sanitari e tecnici del sistema 118 Romagna e della rete ospedaliera dei pronto soccorso è possibile dare risposte adeguate alle reali emergenze con tempestività e qualità”.