Riccione, esplosioni all’inceneritore di Raibano: tre feriti, uno è grave

Paura a Riccione, dove nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16.30, sono state sentite diverse esplosioni, provenienti dall’inceneritore che si trova nella frazione di Raibano. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco. Ci sono tre feriti, uno è grave. L’esplosione, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe avvenuta su uno dei nastri trasportatori dei rifiuti.

Possibile che un oggetto presente tra i rifiuti sia saltato in aria, per cause ancora da chiarire. Non è chiaro se gli operai siano stati investiti dalle fiamme o dall’onda d’urto. Il ferito più grave è intubato, ricoverato al Bufalini di Cesena dove c’è il centro grandi ustionati. L’altro a Rimini in codice 2 e il meno grave all’ospedale di Riccione. I tre operai sarebbero di una ditta esterna.

Sul posto anche i tecnici di Arpae per i rilevamenti atmosferici. Stando al racconto di alcuni testimoni le esplosioni sarebbe state multiple. Così il gruppo Hera in una nota ricostruisce quanto accaduto: “In merito alle esplosioni Herambiente precisa che l’impianto è in sicurezza. Sono in corso le indagini interne per individuare la tipologia e la provenienza dei rifiuti estranei conferiti all’impianto, che hanno portato alla deflagrazione e al ferimento di tre persone di una ditta esterna addetta alla manutenzione”.