Morte allenatrice di volley, la procura ferma il funerale: il marito indagato a piede libero

Fermati i funerali e indagato il marito. La procura di Ravenna ha annullato le esequie e disposto l’autopsia di Paola Bolognesi, insegnante e allenatrice di pallavolo, morta tra il 23 e il 24 dicembre a Bagnacavallo (Ravenna) all’età di 61 anni.

La famiglia aveva annunciato il funerale per la giornata di ieri, che però è stato fermato per consentire l’esame sul corpo, disposto dal pm Raffaele Belvedere. La donna soffriva di una patologia cardiaca che ha indotto il medico a registrare il decesso per cause naturali. Un’ispezione del corpo alla presenza dei carabinieri ha fatto però trovare quelle che sembrano essere “ecchimosi”.

Per dissipare i dubbi la procura ha disposto l’autopsia e ha indagato a piede libero il marito, che viveva con la 61enne nella casa in cui è morta la notte precedente la vigilia di Natale.