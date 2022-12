Insulta i poliziotti perché lo fermano alla guida senza patente: denunciato rapper Rondo da Sosa

Il rapper milanese Rondo da Sosa è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale in seguito a un controllo di polizia avvenuto in via Gignese, a due passi da piazzale Lotto, nel capoluogo lombardo.

All’una di notte dello scorso 29 dicembre una volante ha effettuato un controllo sulla sua auto, ma il cantante 20enne, che viaggiava insieme a un cittadino tunisino di 21 anni, ha reagito male.

“Sbirri di m., voi non mi controllate”, avrebbe detto. All’anagrafe Mattia Barbieri, cresciuto nella zona di San Siro e leader del collettivo Seven Zoo, Rondo da Sosa ha anche provato a colpire uno degli agenti, ma è stato subito immobilizzato.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero, lo stesso per il passeggero tunisino. Guidava una Mercedes a lui intestata, il veicolo è stato sottoposto a un fermo amministrativo di tre mesi.

Inoltre, Barbieri non ha mai conseguito la patente: è stato denunciato anche con questa accusa. Entrambi gli occupanti dell’auto – tutti e due con piccoli precedenti penali – sono stati accompagnati in Questura: Rondo da Sosa era già noto alle forze dell’ordine per alcune risse nelle quali era rimasto coinvolto anche un altro rapper milanese noto agli ambienti criminali, soprannominato Baby Gang.