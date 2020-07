Rapina con sparatoria nel milanese, ferita una bambina

A Cormano, nel Milanese, un bandito ha rapinato a volto scoperto l’Eurospin e una volta uscito ha ha sparato due colpi per terra. Uno di questi di rimbalzo ha colpito la guardia giurata del supermercato e l’altro una bambina di 5 anni, ferita a un polpaccio. Entrambi non risultano in pericolo di vita.

La rapina è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 24 luglio 2020, intorno alle 17,30. L’uomo si è fatto consegnare l’incasso da una cassiera ed è uscito dal supermercato di viale Zara 2. Secondo una prima ricostruzione, la guardia giurata avrebbe cercato di bloccarlo ma il rapinatore ha sparato due colpi per terra, come a dare un avvertimento.

La piccola è stata trasportata in ospedale, verrà operata domattina per la rimozione di alcuni frammenti. Il rapinatore è stato fermato poco prima delle 22 dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni all’interno di un bar nel comune di Novate Milanese. Si tratta di un italiano di 64 anni, incensurato: l’uomo non ha opposto resistenza. Addosso gli agenti gli hanno trovato la pistola e la refurtiva di circa 1.550 euro.

