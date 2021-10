Rapina in pizzeria a Casavatore, uomo armato punta il fucile in faccia a un bambino | VIDEO

Rapina in pizzeria a Casavatore, uomo armato punta il fucile in faccia a un bambino

Due uomini armati di kalashnikov e fucile a pompa sabato scorso hanno fatto irruzione in una pizzeria di Casavatore, in provincia di Napoli, arrivando a puntare un fucile in faccia a un bambino che cenava con la famiglia. La rapina, avvenuta lo scorso sabato 9 ottobre, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza in un filmato poi circolato sulle testate locali. Secondo i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, i due hanno portato via un bracciale d’oro e 4 orologi, tra cui un Rolex e un Tudor.